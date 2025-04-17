الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كوريا الشمالية تنتقد نشر أميركا لقاذفة إستراتيجية في جارتها الجنوبية

أخبار دولية
2025-04-17 | 00:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كوريا الشمالية تنتقد نشر أميركا لقاذفة إستراتيجية في جارتها الجنوبية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كوريا الشمالية تنتقد نشر أميركا لقاذفة إستراتيجية في جارتها الجنوبية

انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة لنشرها قاذفة استراتيجية من طراز بي-1بي في مناورة عسكرية مشتركة جرت مع كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة.

وقد استخدمت قاذفات من هذا الطراز في تدريبات عسكرية مشتركة في السنوات القليلة الماضية. وتندد كوريا الشمالية بهذه التدريبات وتعتبرها تحضيرًا لحرب ضدها فيما تصورها سول على أنها ممارسة دفاعية بحتة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس إن نشر قاذفات استراتيجية أميركية في المنطقة أصبح "ممارسة عسكرية متكررة"، واصفًا الأمر "بالمتهور".

أخبار دولية

الشمالية

تنتقد

أميركا

لقاذفة

إستراتيجية

جارتها

الجنوبية

LBCI التالي
الصين تقول إنها ستتجاهل "لعبة أرقام الرسوم الأميركية"
لا أزمة مع العراق على خليفة تصريحات عون بشأن الحشد الشعبي (الأنباء الإلكترونية)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-02-09

زعيم كوريا الشمالية ينتقد التعاون العسكري الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية

LBCI
أخبار دولية
2025-02-03

كوريا الشمالية تنتقد روبيو وتقول إنها "لن تتسامح أبدا" مع أي استفزاز أميركي

LBCI
أخبار دولية
2025-02-02

كوريا الشمالية تنتقد روبيو وتقول إنها سترد بقوة على الاستفزازات الأميركية

LBCI
أخبار دولية
2025-02-18

كوريا الشمالية تندد بتعهد "سخيف" من أميركا وحليفتين بنزع سلاحها النووي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:19

ثلاثة قتلى و28 جريحًا على الأقل بقصف روسي على دنيبرو في شرق أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
01:16

مئات المتظاهرين في فرنسا إحتجاجًا على مقتل صحافيين في غزة

LBCI
أخبار دولية
00:44

بوتين يلتقي روسًا محررين من غزة ويشير لدور العلاقات مع الفلسطينيين

LBCI
أخبار دولية
00:41

ترامب يتحدث عن "تقدم كبير" في محادثات الرسوم الجمركية مع اليابان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
02:44

قوى الأمن: توقيف مطلوب بملاحقات عدلية أثناء ترويجه عملة مزيفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:45

خلية الأردن... لبنان ضحية في هذه القضية

LBCI
أخبار لبنان
04:01

السفير السعودي زار الراعي... وأكد وقوف السعودية المستمر الى جانب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

طريق المطار: من فوضى الشعارات إلى مشروع الدولة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:18

أبرز المباحثات في جلسة مجلس الوزراء اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:45

خلية الأردن... لبنان ضحية في هذه القضية

LBCI
أخبار لبنان
15:57

اللجان المشتركة أقرت تعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الشرع يستبق زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط ويُسلّم ملف التفاوض إلى الرعاة العرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الاستثمارات الأميركية في إيران بين الماضي والحاضر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

واقع الأمن الغذائي في الشرق الأوسط: تحديات وموارد ونزاعات... وهذا ما قاله ممثل منظمة الـFAO للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

المحادثات الإيرانية - الأميركية من مسقط الى روما... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
13:22

مشروع قانون السرية المصرفية على طاولة اللجان المشتركة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

طريق المطار: من فوضى الشعارات إلى مشروع الدولة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:25

لهذه الأسباب... السلطات المصرية تغلق عيادة شام الذهبي بالشمع الأحمر

LBCI
خبر عاجل
13:34

بعد الازمة مع العراق.. المدير العام للامن العام يتحرّك

LBCI
خبر عاجل
12:34

الجيش: توقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
00:36

الذهب يواصل صعوده القياسي!

LBCI
خبر عاجل
11:19

بيان قطري - لبناني مشترك: هبة قطرية لتمكين الجيش من القيام بمهامه

LBCI
حال الطقس
01:04

مرتفع جوي يؤثر على لبنان...

LBCI
خبر عاجل
13:19

الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
12:32

معلومات للـLBCI: الجانب الاردني أبلغ الجانب اللبناني بأن المتورطين بالخلية تلقوا تدريباتهم لدى حركة حماس في لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More