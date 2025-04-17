الصين تقول إنها ستتجاهل "لعبة أرقام الرسوم الأميركية"

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس أنها لن تولي اهتمامًا إذا ما استمرت الولايات المتحدة في "لعبة أرقام الرسوم الجمركية"، وذلك بعد أن قدم البيت الأبيض توضيحًا يظهر كيف أن الصين تواجه رسوما جمركية تصل إلى 245 بالمئة بسبب قيامها بإجراءات مضادة.



وذكر البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن إجمالي الرسوم الجمركية على الصين يشمل أحدث الرسوم المضادة والبالغة 125 بالمئة، ورسومًا تبلغ 20 بالمئة على صلة بأزمة الفنتانيل، ورسومًا تتراوح بين 7.5 و100 بالمئة على سلع محددة لمعالجة الممارسات التجارية غير العادلة.



وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا إضافية على كل الدول قبل أسبوعين، قبل أن يلغي الرسوم المرتفعة فجأة عن عشرات الدول مع الإبقاء على الرسوم المضادة المفروضة على الصين.



ورفعت بكين هي الأخرى رسومها الجمركية على السلع الأميركية، ولا تسعى لإجراء محادثات. وتقول إنه لا يمكن إجراء مشاورات إلا على أساس من الاحترام المتبادل والمساواة.