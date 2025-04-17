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بوتين يلتقي روسًا محررين من غزة ويشير لدور العلاقات مع الفلسطينيين

أخبار دولية
2025-04-17 | 00:44
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بوتين يلتقي روسًا محررين من غزة ويشير لدور العلاقات مع الفلسطينيين
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بوتين يلتقي روسًا محررين من غزة ويشير لدور العلاقات مع الفلسطينيين

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء برعايا روس كانوا محتجزين رهائن في قطاع غزة بعد هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تشرين الأول 2023 على إسرائيل، وقال إن العلاقات طويلة الأمد بين موسكو والفلسطينيين ساعدت في ضمان حريتهم.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله للرهينة السابق ألكسندر تروفانوف وأفراد من عائلته: "حريتكم هي نتيجة لسنوات عديدة من العلاقات المستقرة بين روسيا والشعب الفلسطيني وممثلي مختلف التنظيمات".

ونقلت الوكالات الروسية عنه القول في اللقاء الذي عقد في الكرملين في ساعة متأخرة من الليل: "هنا يتعين علينا أن نقدم كلمة شكر لقيادة حماس وجناحها السياسي على اللفتة التي قدمت لنا بالقيام بهذا العمل الإنساني".

وقال بوتين إن "روسيا فعلت كل ما في وسعها حقًا لضمان تحرير تروفانوف وستبذل كل ما يلزم لضمان إطلاق سراح الرهائن المتبقين".

وأطلق سراح تروفانوف في شباط بعد قرابة 500 يوم من الاحتجاز. وقدم الشكر لبوتين على ما بذله من جهد لضمان إطلاق سراحه.

وذكرت الوكالات أن بوتين قدم زهورًا لوالدة تروفانوف وخطيبته اللتين كانتا أيضًا من بين نحو 250 رهينة احتجزتهم حماس في 7 تشرين الأول 2023.

وأُطلق سراحهما أواخر عام 2023، إلى جانب جدة تروفانوف. وقتل والد تروفانوف خلال الهجمات.

وتعمل روسيا على الحفاظ على علاقات طيبة مع طرفي الصراع، لكنها تؤكد على أنه لا يمكن تحقيق تسوية في الشرق الأوسط إلا على أساس حل الدولتين.
 

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