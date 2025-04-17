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ثلاثة قتلى و28 جريحًا على الأقل بقصف روسي على دنيبرو في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2025-04-17 | 01:19
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ثلاثة قتلى و28 جريحًا على الأقل بقصف روسي على دنيبرو في شرق أوكرانيا
قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 28 آخرون على الأقل بينهم أربعة أطفال بجروح في ضربات روسية طالت ليل الأربعاء-الخميس مدينة دنيبرو في شرق أوكرانيا، على ما أعلنت أجهزة الطوارىء.
وأوضح حاكم المنطقة سيرغي ليساك أن "طفلًا صغيرًا وأمرأة مسنة بين القتلى".
وأفادت المصادر بأن منازل عدة وإدارات رسمية أصيبت في القصف. وقال رئيس بلدية المدينة بوريس فيلاتوف إن 15 مبنى تضررت من جراء القصف.
وفي 10 نيسان، أسفر قصف روسي بصاروخ بالستي عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين بجروح في هذه المدينة التي يعبرها نهر دنيبرو.
وتتعرض المدن الأوكرانية لقصف روسي بشكل شبه يومي على الرغم من المحاولات الأخيرة التي بذلتها الولايات المتحدة لحمل موسكو وكييف على إجراء محادثات وإنهاء حرب متواصلة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
والأحد، أسفرت ضربة صاروخية روسية على مدينة سومي الأوكرانية الحدودية عن مقتل 35 شخصًا، ما أثار ردود فعل غربية منددة.
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