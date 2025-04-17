إيران: نتشاور دائمًا مع روسيا بشأن "قضايانا النووية"

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس خلال زيارة إلى موسكو قبل محادثات مقررة في مطلع الأسبوع بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه أن طهران تتشاور دائمًا مع روسيا بشأن قضاياها النووية.