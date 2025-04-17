الكرملين: ستتاح فرصة لوزير خارجية إيران لنقل رسالة خامنئي إلى بوتين

أعلن الكرملين أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يقوم بزيارة لموسكو، ستتاح له فرصة نقل رسالة من الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ووصل عراقجي اليوم الخميس إلى موسكو حيث من المتوقع أن يجتمع مع مسؤولين بوزارة الخارجية.



وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن عراقجي يحمل رسالة إلى بوتين من خامنئي.

وفي السياق، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن عراقجي قوله إنه يعتزم مناقشة القضايا المتعلقة بالمحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في خلال زيارته لموسكو.