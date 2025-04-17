غروسي: يجب أن تلعب الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا في ملف إيران

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لوسائل إعلام رسمية إيرانية أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة يجب أن تلعب دورا في المحادثات النووية بين طهران وواشنطن.



ويأتي ذلك قبل محادثات مقررة يوم السبت بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني المثير للخلاف.