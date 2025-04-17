قطر تسعى لتعزيز العلاقات مع روسيا وتقول إن سوريا تريد بناء علاقات مع موسكو

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أن قطر تعتزم تعزيز علاقاتها مع روسيا.



واستعرض الزعيمان الاتفاقيات التي سيُوقعانها في خلال زيارة الأمير التي وصفها الكرملين بأنها "بالغة الأهمية".



وأضاف الشيخ تميم أن الرئيس السوري أحمد الشرع، حليف قطر، يسعى إلى بناء علاقات مع روسيا بعد الإطاحة ببشار الأسد، الحليف الوثيق لروسيا.

من جهته، لفت بوتين لأمير قطر الى أنه من المهم مناقشة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأشار الى أن سوريا أيضا موضوع مهم بالنسبة لنا وأنه يريدها أن تبقى دولة مستقلة.