معلومات للـLBCI: الشرع التقى السوداني في قطر... وهذا ما تم التركيز عليه

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في خلال زيارته لقطر برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في إطار الجهود المبذولة لترتيب العلاقة بين دمشق وبغداد في ظل التوترات الحاصلة بين الجانبين.



وأفادت معلومات للـLBCI، بأن اللقاء ركز على فتح صفحة جديدة بين دمشق وبغداد في المرحلة المقبلة والتنسيق المستمر في مجالات أمنية واقتصادية، بالاضافة الى ملفات شائكة متعلقة بالواقع الحدودي بين البلدين.



وأشارت المعلومات، الى أن اللقاء اسفر عن توجيه بغداد دعوة للشرع للمشاركة في القمة العربية في بغداد منتصف الشهر المقبل.