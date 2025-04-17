عشرات القتلى نتيجة أعمال العنف الأربعاء في مدينة الفاشر في دارفور

قتل 57 مدنيا على الأقل في اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وفي قصف نفذته الأخيرة على مدينة الفاشر في إقليم دارفور، وفق ما أفاد مصدر طبي ونشطاء محليون الخميس.



وأوضح المصدر الطبي والنشطاء أن أعمال العنف وقعت الأربعاء في وقت تركز قوات الدعم السريع هجماتها على دارفور في محاولة للسيطرة على الفاشر، آخر عاصمة ولاية خارج سيطرتها في الإقليم، وذلك بعد خسارة مواقعها في العاصمة الخرطوم.