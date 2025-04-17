وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى "تشديد الضغط" على الجزائر لاستعادة مواطنيها

دعا وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو إلى "تشديد الضغط" على الجزائر واستخدام "أدوات" أخرى إذا استمرت في رفض استعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا، معتبرا أنه بات شخصيا "الهدف الرئيسي" للسلطات الجزائرية.



وقال روتايو في تصريح لإذاعة "آر تي إل"،: "لدينا العديد من الأدوات، مثل التأشيرات والاتفاقات".



وأضاف: "فرنسا أمة عظيمة. إنها ليست مجرد مسألة دبلوماسية، بل تتعلق أيضا بكرامة الشعب الفرنسي الذي لم يعد يرغب في أن تهيننا الجزائر".



إلى ذلك، قال الوزير الفرنسي: "أتصدر عناوين الأخبار في وسائل الإعلام الخاضعة لأوامر السلطة، وسائل إعلام جزائرية. أنا الهدف، أنا الهدف الأكبر".



وأكد روتايو أن "توازن القوى ضروري" مع الجزائر، معتبرا أن "اللغة الجديدة في العالم الذي نعيش فيه هي لغة توازن القوى".



وشدد على أن "المواطنين الجزائريين الخطرين لا مكان لهم في فرنسا وأن عليهم التوجه إلى الجزائر وأن على الجزائر أن تقبلهم".

