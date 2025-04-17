الدفاع المدنيّ في غزة: استشهاد 38 شخصًا في غارات إسرائيلية على خيام نازحين

أعلن الدفاع المدنيّ في قطاع غزة استشهاد 38 شخصًا بينهم أطفال، في سلسلة من الغارات الإسرائيلية على خيام تؤوي نازحين في قطاع غزة.



وأكّد المتحدث باسم الدفاع المدنيّ محمود بصل لوكالة فرانس برس "نقل 16 شهيدًا على الاقل معظمهم من النساء والأطفال و23 مصابًا في استهداف بصاروخين من الطائرات الحربية الاسرائيلية بشكل مباشر لعدد من خيام النازحين في منطقة المواصي في خان يونس".



وأوضح بصل "أنّ شهيدين نُقلا هما طفل ووالده و13 مصابًا إثر استهداف إسرائيليّ لخيمة تؤوي نازحين في منطقة أبراج طيبة قرب منطقة المواصي غرب خان يونس".



وقال: "تم قتل سبعة أشخاص عندما استهدفت غارة خياماً في بلدة بيت لاهيا شمال غزة".



وكان الدفاع المدنيّ أفاد باستشهاد سبعة أشخاص "من عائلة عسلية و13 إصابة جراء قصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة".



وفي قصف لاحق، أكد الدفاع المدني نقل 3 شهداء في "قصف إسرائيليّ على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".



وفي بيان محدث، قال الدفاع المدني إن حصيلة قتلى القصف على المدرسة ارتفعت إلى ستة.



وفي منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة، قال الدفاع المدني إنه نقل شهيدين جراء "قصف مدفعي إسرائيليّ".