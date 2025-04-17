وزارة الخارجية الروسية: استخدام صواريخ لضرب بنية تحتية روسية سيعتبر مشاركة مباشرة

لا أزمة مع العراق على خليفة تصريحات عون بشأن الحشد الشعبي (الأنباء الإلكترونية)

لا أزمة مع العراق على خليفة تصريحات عون بشأن الحشد الشعبي (الأنباء الإلكترونية)

قيادي في حماس: الحركة ما زالت تعد ردها على مقترح إسرائيل بشأن هدنة في غزة