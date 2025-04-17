روسيا ترفع طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية

أعلنت المحكمة العليا في روسيا، أنها صادقت على رفع حركة طالبان من قائمتها للمنظمات الإرهابية، وهو إجراء رمزي يهدف إلى تعزيز العلاقات بين موسكو وكابول المعزولة على الساحة الدولية.



ونقلت وكالات أنباء روسية عن القاضي المكلّف القضية قوله بعد جلسة مغلقة إن "القرار يدخل حيز التنفيذ فورا".