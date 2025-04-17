ميلوني في واشنطن

تلتقي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دونالد ترامب، في واشنطن، آملة أن تُسهم جهودها في إقناعه بمقاربة أكثر تساهلًا للرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبيّ.



ودعت ميلوني إلى التّحلّي بالهدوء، وحثّت بروكسل على عدم الرد على رسوم ترامب، مُصوّرةً نفسها على أنّها الزعيمة الوحيدة في الاتحاد الأوروبيّ القادرة على تهدئة النّزاع من خلال علاقتها الشخصية مع الرئيس الأميركيّ.



ومع ذلك، فإن اجتماعها الثّنائيّ مع ترامب المقرر عقده ظهرًا في البيت الأبيض، لا يخلو من المخاطر.



وتناولت الصّحف الإيطالية احتمال وقوع ميلوني في فخ مماثل للاجتماع في البيت الأبيض في شباط مع الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، عندما هاجم ترامب ونائبه جاي دي فانس ضيفهما أمام الصحافيين.