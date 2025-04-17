الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس الفلسطينيّ إلى سوريا في أول زيارة رسمية في ظل الحكومة الجديدة
أخبار دولية
2025-04-17 | 09:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس الفلسطينيّ إلى سوريا في أول زيارة رسمية في ظل الحكومة الجديدة
يلتقي الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس الجمعة نظيره السوريّ أحمد الشرع في زيارة هي الأولى من نوعها عقب إطاحة بشار الأسد، وفق ما أكد مسؤول فلسطينيّ لوكالة فرانس برس.
ويرافق الرئيس الفلسطينيّ في زيارته الرسمية الأولى إلى سوريا، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ وعضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني.
وقال مجدلاني لوكالة فرانس برس "إنّ لقاء عباس مع الشّرع سيبحث العلاقة الثنائية المشتركة بين البلدين وكذلك التهديدات المشتركة".
وأعرب عباس عن اعتزازه الكبير بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة، التي تجمع البلدين والشعبين.
وأكّد حرصه على تطويرها والارتقاء بها وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).
وكان عباس من بين القادة الذين هنأوا الشرع بتوليه رئاسة الجمهورية السورية للمرحلة الانتقالية.
آخر الأخبار
أخبار دولية
الفلسطينيّ
سوريا
زيارة
رسمية
الحكومة
الجديدة
التالي
لا أزمة مع العراق على خليفة تصريحات عون بشأن الحشد الشعبي (الأنباء الإلكترونية)
قيادي في حماس: الحركة ما زالت تعد ردها على مقترح إسرائيل بشأن هدنة في غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-02-01
رئيس الجمهورية الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يتوجه غدا الى الرياض في أول زيارة رسمية له
آخر الأخبار
2025-02-01
رئيس الجمهورية الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يتوجه غدا الى الرياض في أول زيارة رسمية له
0
آخر الأخبار
2025-02-02
الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الرياض في أول زيارة رسمية له
آخر الأخبار
2025-02-02
الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الرياض في أول زيارة رسمية له
0
أخبار لبنان
2025-01-31
وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: دعوة رسمية من الرئيس السيسي إلى الرئيس عون لزيارة مِصر
أخبار لبنان
2025-01-31
وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: دعوة رسمية من الرئيس السيسي إلى الرئيس عون لزيارة مِصر
0
آخر الأخبار
2025-02-21
مصدران عراقيان لرويترز: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يتوجه إلى بغداد غدًا في أول زيارة رسمية للبلاد
آخر الأخبار
2025-02-21
مصدران عراقيان لرويترز: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يتوجه إلى بغداد غدًا في أول زيارة رسمية للبلاد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:45
ترامب متأكد من أنه سيكون هناك اتفاق مع الاتحاد الأوروبيّ
أخبار دولية
13:45
ترامب متأكد من أنه سيكون هناك اتفاق مع الاتحاد الأوروبيّ
0
أخبار دولية
13:42
عُمان: سنبقى الوسيط في المحادثات حول الملف النووي الإيرانيّ
أخبار دولية
13:42
عُمان: سنبقى الوسيط في المحادثات حول الملف النووي الإيرانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ترامب يوقف ضربة إسرائيلية وشيكة لإيران... وسباق دبلوماسيّ نحو روما
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ترامب يوقف ضربة إسرائيلية وشيكة لإيران... وسباق دبلوماسيّ نحو روما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
هكذا تقرأ اسرائيل المواقف اللبنانية من سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:15
هكذا تقرأ اسرائيل المواقف اللبنانية من سلاح حزب الله
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:19
تقديم مراجعة طعن بالقانون المتعلق بايجارات الأملاك غير السكنية
أخبار لبنان
11:19
تقديم مراجعة طعن بالقانون المتعلق بايجارات الأملاك غير السكنية
0
حال الطقس
01:04
مرتفع جوي يؤثر على لبنان...
حال الطقس
01:04
مرتفع جوي يؤثر على لبنان...
0
أخبار لبنان
2025-03-25
محبو الاعلامية الاستثنائية هدى شديد يواصلون تقديم التعازي برحيلها
أخبار لبنان
2025-03-25
محبو الاعلامية الاستثنائية هدى شديد يواصلون تقديم التعازي برحيلها
0
خبر عاجل
2025-04-03
تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران تعيد تقويم سياساتها تجاه وكلائها بالمنطقة وقررت سحب قواتها من اليمن ووقف دعمها للحوثيين
خبر عاجل
2025-04-03
تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران تعيد تقويم سياساتها تجاه وكلائها بالمنطقة وقررت سحب قواتها من اليمن ووقف دعمها للحوثيين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ترامب يوقف ضربة إسرائيلية وشيكة لإيران... وسباق دبلوماسيّ نحو روما
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ترامب يوقف ضربة إسرائيلية وشيكة لإيران... وسباق دبلوماسيّ نحو روما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
احتفال الطوائف المسيحية في لبنان بخميس الاسرار
تقارير نشرة الاخبار
13:33
احتفال الطوائف المسيحية في لبنان بخميس الاسرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في اليوم العالميّ للتراث: لبنان كنز وثروة للاستثمار ثقافيًا سياحيًا وبيئيًا
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في اليوم العالميّ للتراث: لبنان كنز وثروة للاستثمار ثقافيًا سياحيًا وبيئيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
النقل المشترك في بيروت طموح كبير… وواقع صعب
تقارير نشرة الاخبار
13:29
النقل المشترك في بيروت طموح كبير… وواقع صعب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
1064 بلدية في لبنان... منها فاعلة ومنها شبه مشلولة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
1064 بلدية في لبنان... منها فاعلة ومنها شبه مشلولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
قانون تعديل السرية المصرفية الى الهيئة العامة... وهذا مضمونه
تقارير نشرة الاخبار
13:23
قانون تعديل السرية المصرفية الى الهيئة العامة... وهذا مضمونه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
كمواطن بيروتي المشنوق يمثل امام البيطار والاخير يتريث
تقارير نشرة الاخبار
13:17
كمواطن بيروتي المشنوق يمثل امام البيطار والاخير يتريث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
هكذا تقرأ اسرائيل المواقف اللبنانية من سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:15
هكذا تقرأ اسرائيل المواقف اللبنانية من سلاح حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
مجلس الوزراء استعرض ما آل إليه سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:14
مجلس الوزراء استعرض ما آل إليه سلاح حزب الله
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
00:36
الذهب يواصل صعوده القياسي!
أخبار دولية
00:36
الذهب يواصل صعوده القياسي!
2
خبر عاجل
04:15
تمديد العام الدراسي... ومواعيد إمتحانات التعليم المهني الرسمية
خبر عاجل
04:15
تمديد العام الدراسي... ومواعيد إمتحانات التعليم المهني الرسمية
3
حال الطقس
01:04
مرتفع جوي يؤثر على لبنان...
حال الطقس
01:04
مرتفع جوي يؤثر على لبنان...
4
أخبار لبنان
01:09
وزارة الزراعة: إرشادات ضرورية حول شراء وتداول واستخدام المبيدات الزراعية
أخبار لبنان
01:09
وزارة الزراعة: إرشادات ضرورية حول شراء وتداول واستخدام المبيدات الزراعية
5
اسرار
23:40
أسرار الصحف 17-04-2025
اسرار
23:40
أسرار الصحف 17-04-2025
6
أمن وقضاء
10:02
الجيش يفكك جهاز تجسس عائد للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة بليدا- مرجعيون
أمن وقضاء
10:02
الجيش يفكك جهاز تجسس عائد للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة بليدا- مرجعيون
7
فنّ
04:09
"لإصرارها على إنكار الجرائم الأسدية"... نقابة الفنانين السوريين تشطب قيد سلاف فواخرجي من سجلاتها
فنّ
04:09
"لإصرارها على إنكار الجرائم الأسدية"... نقابة الفنانين السوريين تشطب قيد سلاف فواخرجي من سجلاتها
8
أخبار لبنان
02:30
ماكرون يقلد ميقاتي وسام جوقة الشرف الفرنسي
أخبار لبنان
02:30
ماكرون يقلد ميقاتي وسام جوقة الشرف الفرنسي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More