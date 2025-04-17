الرئيس الفلسطينيّ إلى سوريا في أول زيارة رسمية في ظل الحكومة الجديدة

يلتقي الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس الجمعة نظيره السوريّ أحمد الشرع في زيارة هي الأولى من نوعها عقب إطاحة بشار الأسد، وفق ما أكد مسؤول فلسطينيّ لوكالة فرانس برس.



ويرافق الرئيس الفلسطينيّ في زيارته الرسمية الأولى إلى سوريا، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ وعضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني.



وقال مجدلاني لوكالة فرانس برس "إنّ لقاء عباس مع الشّرع سيبحث العلاقة الثنائية المشتركة بين البلدين وكذلك التهديدات المشتركة".



وأعرب عباس عن اعتزازه الكبير بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة، التي تجمع البلدين والشعبين.



وأكّد حرصه على تطويرها والارتقاء بها وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).



وكان عباس من بين القادة الذين هنأوا الشرع بتوليه رئاسة الجمهورية السورية للمرحلة الانتقالية.