مبعوث بوتين للاستثمار: اجتماعي مع ويتكوف كان مثمرًا للغاية

أكّد مبعوث بوتين للاستثمار كيريل دميترييف أنّ اجتماعه مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، كان مثمرًا للغاية.



وقال إنّ هناك دولًا تحاول تعطيل الحوار بين موسكو وواشنطن.



وقال دميترييف للصحافيين في الكرملين خلال زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى موسكو "كان الاجتماع مثمرًا للغاية".



وأضاف: "يحاول كثير من الأشخاص والمنظمات والدول تعطيل حوارنا مع الولايات المتحدة".



ولفت إلى أنّ العديد من وسائل الإعلام المجهولة تنشر معلومات مضللة.



وأعرب ويتكوف عن اعتقاده لفوكس نيوز أنّهم على وشك تحقيق أمر بالغ الأهمية للعالم أجمع.