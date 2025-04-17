مسؤول روسيّ: وقعنا مع قطر اتفاقية في صندوق استثماريّ مشترك

أكّد مسؤول روسيّ أنّ بلاده وقعت مع قطر اتفاقية تساهم بموجبها كل دولة بمليار يورو (1.14 مليار دولار) إضافية في صندوق استثماريّ مشترك.



وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسيّ كيريل دميترييف،"هذه اتفاقية لتوسيع منصتنا الاستثمارية مع قطر بمبلغ يقارب ملياري يورو مليار يورو من كل جانب".



وأضاف: "هذا سيسمح لنا باستثمار المزيد، وجذب المزيد من الاستثمارات القطرية إلى مشاريع مختلفة في روسيا".