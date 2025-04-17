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نتنياهو يشدد على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي
أخبار دولية
2025-04-17 | 10:32
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نتنياهو يشدد على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، في حين يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب التفاوض على اتفاق نووي جديد مع طهران.
وقال مكتب نتنياهو في بيان: "كما صرّح رئيس الوزراء مرارا، لن تسمح إسرائيل لإيران بامتلاك أسلحة نووية".
وأضاف: "قاد رئيس الوزراء عمليات علنية وسرية عديدة في المعركة ضد البرنامج النووي الإيراني، لولاها لكانت إيران اليوم تمتلك ترسانة نووية. وقد أخرت هذه العمليات البرنامج النووي الإيراني لما يقرب من عقد من الزمن".
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