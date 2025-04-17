وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تستهدف بنك اليمن الدوليّ

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف بنك اليمن الدوليّ وأرجعت ذلك إلى دعمه الماليّ للحوثيين، وفق ما أوضح بيان لوزارة الخزانة الأميركية.



وقال البيان إنّ الولايات المتحدة فرضت أيضًا عقوبات على مسؤولين كبار في البنك.