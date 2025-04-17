روسيا: خطط اليابان لإجراء تدريبات عسكرية قرب الحدود "استفزازية"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تعتبر خطط اليابان لإجراء تدريبات عسكرية قرب الحدود الروسية استفزازا وتهديدا للأمن القومي.وأضافت الوزارة في بيان أن سفير اليابان في موسكو تسلم احتجاجا على الأمر.وقال البيان: "تحتفظ روسيا بالحق في اتخاذ كل الإجراءات المضادة الضرورية لمنع التهديدات لأمنها".