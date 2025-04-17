طالبان ترحّب برفع موسكو الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية

رحبت طالبان بإلغاء روسيا تصنيف الحركة ضمن "المنظمات الإرهابية".



وأشادت بـ"تطور مهم" في العلاقات بين حكومتها وموسكو.



وشكر خلال لقاء مع السفير الروسي في كابول، وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي روسيا "على هذه الخطوة"، واصفا إياها بأنّها "تطوّر مهم في العلاقات بين أفغانستان وروسيا"، وفق بيان صادر عن مكتبه.