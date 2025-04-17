زيلينسكي: لدي معلومات تفيد بأنّ الصين تزوّد روسيا بالأسلحة

كما اتهم زيلينسكي الموفد الأميركيّ ستيف ويتكوف، الذي يحاور موسكو في إطار المفاوضات الهادفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بـ"تبنّي الاستراتيجية الروسية" وبـ"نشر سرديات روسية".



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافيّ: "أعتقد أنّ السيد ويتكوف تبنّى استراتيجية الطرف الروسي. أعتقد أنّ هذا خطير جدا، لأنّه ينشر، بوعي أو بغير وعي، سرديات روسية".

كما قال زيلينسكي إنّ بلاده مستعدة لشراء "ما لا يقل عن 10" أنظمة دفاع جويّ من طراز باتريوت من الولايات المتحدة، وهو نظام باهظ الثمن كانت كييف طالبت بالحصول عليه من حلفائها على شكل مساعدات.



وأوضح أنّ "أوكرانيا مستعدة لشراء 10 أنظمة (باتريوت) على الأقل".



ولفت إلى أنّه ناقش هذا الحد الأدنى مع الرئيس الأميركيّ خلال محادثتهما.



وأشار إلى أنّه يجري "حوارات منفصلة مع الأوروبيين لأن الأمر مكلف جدًا".

اتهم الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي الصين بـ"تزويد روسيا أسلحة" وبالمشاركة في "إنتاج أسلحة معيّنة" على الأراضي الروسية.وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافيّ: "تلقّينا أخيرا معلومات تفيد بأنّ الصين تزوّد روسيا أسلحة".وأعرب عن اعتقاده بأنّ ممثلين صينيين يشاركون في صناعة أسلحة معيّنة على الأراضي الروسية.