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لقاء جمع الشرع بالصفدي... دعم المملكة المطلق لسوريا في عملية إعادة البناء

أخبار دولية
2025-04-17 | 13:05
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لقاء جمع الشرع بالصفدي... دعم المملكة المطلق لسوريا في عملية إعادة البناء
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لقاء جمع الشرع بالصفدي... دعم المملكة المطلق لسوريا في عملية إعادة البناء

استقبل الرئيس السوريّ أحمد الشرع، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

ونقل الأخير تحيّات الملك عبدالله الثاني ورسالة شفوية، أكّدت الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ودعم الأردن لسوريا وأمنها واستقرارها، والوقوف معها في عملية إعادة البناء.

وبعث الرئيس السوريّ تحيّاته إلى الملك، وأكّد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتثمينه دعم الأردن لسوريا، التي شدّد على أنّها تحرص على تطوير علاقاتها مع المملكة في مختلف المجالات، وبما يخدم الشعبين والبلدين الشقيقين. 

وكان الصفدي أجرى محادثات موسّعة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني تابعت مخرجات لقاء القمة بين الملك عبدالله الثاني والرئيس الشرع في عمّان في تاريخ ٢٦ شباط ٢٠٢٥.

وأكّد الوزيران خلال اللقاء الذي جاء في إطار عملية التواصل والتنسيق المستمرة، تفعيلَ التعاون في جميع المجالات، واعتماد آليات عملية للارتقاء بالتعاون إلى أفضل المستويات. 

واتفق الوزيران على تشكيل مجلس تنسيق أعلى يشمل في عضويته قطاعات متعددة من بينها الطاقة والصحة والصناعة والتجارة والنقل والزراعة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتعليم والسياحة، وعلى أن يعقد المجلس أولى اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة.
 

 
وأكّد الصفدي دعم المملكة المطلق لسوريا في عملية إعادة البناء عبر عمليّة سورية – سورية يشارك فيها جميع أطياف الشعب السوريّ على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتخلّصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق جميع السوريين بعد سنوات من القهر والظلم والدمار.

وأكّد الوزير الشيباني على ترابط الاستقرار بين البلدين، وحرص سوريا على أمن المملكة ورفضه المساس بأمنها وسلامتها وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية، وبما يشمل مكافحة تنظيم داعش الإرهابي والإرهاب بكل أشكاله، ومكافحة تهريب المخدرات والسلاح. 

وأشاد الصفدي بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية لمكافحة تهريب المخدرات.

كما بحث الوزيران الخطوات اللازمة لتفعيل مخرجات مؤتمر سوريا ودول الجوار لمحاربة داعش الذي استضافته المملكة  بتاريخ ٩ آذار ٢٠٢٥.

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما إزاء النمو المضطرد الذي تشهده حركة التبادل التجاري بين البلدين. 

وشدّد الصفدي على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا، واحتلال جزء من أراضيها، باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا واضحًا لاتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام ١٩٧٤، وتصعيدًا يدفع باتجاه المزيد من التوتر والصراع في المنطقة. 

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق وعلى تفعيل التواصل بين الوزارات والمؤسسات المعنية بين البلدين في الفترة القادمة؛ لاتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة التعاون.

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