لقاء جمع الشرع بالصفدي... دعم المملكة المطلق لسوريا في عملية إعادة البناء

استقبل الرئيس السوريّ أحمد الشرع، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.



ونقل الأخير تحيّات الملك عبدالله الثاني ورسالة شفوية، أكّدت الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ودعم الأردن لسوريا وأمنها واستقرارها، والوقوف معها في عملية إعادة البناء.



وبعث الرئيس السوريّ تحيّاته إلى الملك، وأكّد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتثمينه دعم الأردن لسوريا، التي شدّد على أنّها تحرص على تطوير علاقاتها مع المملكة في مختلف المجالات، وبما يخدم الشعبين والبلدين الشقيقين.



وكان الصفدي أجرى محادثات موسّعة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني تابعت مخرجات لقاء القمة بين الملك عبدالله الثاني والرئيس الشرع في عمّان في تاريخ ٢٦ شباط ٢٠٢٥.



وأكّد الوزيران خلال اللقاء الذي جاء في إطار عملية التواصل والتنسيق المستمرة، تفعيلَ التعاون في جميع المجالات، واعتماد آليات عملية للارتقاء بالتعاون إلى أفضل المستويات.



واتفق الوزيران على تشكيل مجلس تنسيق أعلى يشمل في عضويته قطاعات متعددة من بينها الطاقة والصحة والصناعة والتجارة والنقل والزراعة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتعليم والسياحة، وعلى أن يعقد المجلس أولى اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة.