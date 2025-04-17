عُمان: سنبقى الوسيط في المحادثات حول الملف النووي الإيرانيّ

ستبقى سلطنة عُمان الوسيط في المحادثات المزمع عقدها السبت في روما بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامجها النووي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية العُمانية.



وجاء في بيان للخارجية العُمانية "تعرب سلطنة عُمان عن ترحيبها بتيسير عقد هذا الاجتماع وبوساطتها في روما، والتي تم اختيارها كمقر لاستضافة الجولة لأسباب لوجستية".



وانعقدت السبت الماضي في مسقط الجولة الأولى من المحادثات بين الطرفين.