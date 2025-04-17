ترامب متأكد من أنه سيكون هناك اتفاق مع الاتحاد الأوروبيّ

أعلن دونالد ترامب أنه واثق بنسبة "100%" من أنه سيتم التوصل الى اتفاق في شأن الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبيّ، وهو ما أكدته أيضًا جورجيا ميلوني واصفة الولايات المتحدة بـ"الشريك الموثوق".



ويلتقي المسؤولان بينما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيّ توترا منذ شن الرئيس الأميركيّ حربًا تجارية وفرض رسوم جمركية.



وقالت ميلوني للصحافيين: "أنا متأكدة من أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق، وأنا هنا للمساعدة في تحقيق ذلك".



وقال ترامب إنه واثق بأنه يمكن واشنطن وبروكسل التوصل إلى اتفاق لكنه أضاف أنه يجب أن يكون "اتفاقا عادلا".

وفي شأن المحادثات الأميركية الإيرانية، أكّد ترامب أنّه ليس مستعجلًا لشن هجوم على إيران بسبب برنامجها النوويّ.



وردًا على سؤال حول تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يفيد بأنه تراجع عن فكرة أن تشن إسرائيل هجومًا على إيران، قال ترامب: "لن أقول إنّه تراجع. لست في عجلة من أمري للقيام بذلك لأنني أرى أن لدى إيران فرصة لتصبح دولة عظيمة".

وأعلن أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا في شأن المعادن الاستراتيجية في البلاد الأسبوع المقبل.