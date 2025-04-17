وزارة الخارجية الأميركية اتهمت شركة صينية بدعم هجمات الحوثيين

إيران: نتشاور دائمًا مع روسيا بشأن "قضايانا النووية"

إيران: نتشاور دائمًا مع روسيا بشأن "قضايانا النووية"

ثلاثة قتلى و28 جريحًا على الأقل بقصف روسي على دنيبرو في شرق أوكرانيا