خليل الحية: "حماس" مستعدة للتفاوض فورًا على اتفاق لتبادل الرهائن جميعها مع عدد متفق عليه من الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل

أكّد رئيس حركة "حماس" في غزة، خليل الحية، أنّ الحركة مستعدة للتفاوض، على الفور، في شأن اتفاق لتبادل الرهائن جميعهم، مع عدد متفق عليه من الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل في إطار صفقة تنهي الحرب في القطاع.



وشدّد على أنّ الحركة مستعدة "للبدء الفوريّ في مفاوضات الرزمة الشاملة، بحيث يتم إطلاق الأسرى لدى المقاومة جميعهم، وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مقابل الوقف التام للحرب على شعبنا، والانسحاب الكامل من القطاع، مع بدء الإعمار وإنهاء الحصار".



وقال إنّ الحركة ترفض أي اتفاق هدنة موقت.



وأضاف: "الاتفاقات الجزئية يستعملها رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو وحكومته غطاء لأجندته السياسية القائمة على استمرار حرب الإبادة والتجويع، حتى لو كان الثمن التضحية بأسراه جميعًا، ولن نكون جزءًا من تمرير هذه السياسة".