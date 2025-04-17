سموطريتش يدعو إلى تكثيف القتال ضد "حماس"

دعا وزير المال الإسرائيليّ اليمينيّ المتطرف بتسلئيل سموطريتش إلى تكثيف القتال، في غزة، بعد أن أشارت "حماس" إلى رفضها أحدث مقترح لوقف إطلاق النار.



وقال سموطريتش: "حان الوقت لفتح أبواب الجحيم على "حماس"، لتكثيف القتال حتى الغزو الكامل لقطاع غزة".