الولايات المتحدة بدأت بسحب مئات الجنود من شمال شرق سوريا

بدأت الولايات المتحدة بسحب مئات الجنود من شمال شرق سوريا، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.وقالت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين أميركيين كبيرين إنّ الجيش الأميركيّ أغلق ثلاثًا من قواعده الثّماني الصغيرة، لينخفض عدد الجنود من ألفين إلى نحو 1400.