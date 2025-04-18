الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن حيث يستهدف الحوثيون المدعومون من إيران بانتظام اسرائيل بصواريخ ومسيّرات.



وقال الجيش عبر "تلغرام": "بعد وقت قليل من انطلاق صفارات الإنذار، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن".