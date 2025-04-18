قتيلان وعشرات الجرحى في ضربات روسية على خاركيف وسومي في أوكرانيا

قتل شخصان وأصيب ما لا يقل عن أربعين شخصًا بجروح جراء ضربات روسية استهدفت ليل الخميس - الجمعة خاركيف وسومي في شمال شرق أوكرانيا، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية.



وفي خاركيف، أفاد رئيس البلدية أيغور تيريخوف عبر تلغرام بمقتل شخص وإصابة أربعين بجروح وفق حصيلة موقتة.



وأوضح المسؤول أن القصف تم بواسطة "صاروخ بالستي بذخائر عنقودية، ما يفسر مساحة المنطقة المتضررة الواسعة جدا"، مشيرا إلى إصابة أكثر من عشرين مبنى سكنيا.



وقال الحاكم المحلي أوليغ سينيغوبوف إن الهجوم استهدف "منطقة مكتظة بالسكان في خاركيف".



وفي سومي قرب الحدود الروسية، أسفر هجوم بمسيرات إيرانية الصنع من طراز شاهد عن وقوع قتيل وجريح، بحسب ما أوردت الإدارة العسكرية المحلية عبر تلغرام.