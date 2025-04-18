زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب شمال تشيلي

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.7 درجات ضرب شمال تشيلي أمس الخميس.



وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 178 كيلومترا.