روبيو يتصل بلافروف: السلام ممكن في أوكرانيا

أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي سيرغي لافروف الخميس لإبلاغه بفحوى مناقشات تجري في باريس بشأن النزاع في أوكرانيا، مؤكدا أن "السلام ممكن" إذا أبدى كل الأطراف التزاما بالتوصل إلى اتفاق.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن روبيو "نقل إلى نظيره الروسي الرسالة نفسها التي نقلها الفريق الأميركي إلى الوفد الأوكراني والحلفاء الأوروبيين في باريس: الرئيس دونالد ترامب والولايات المتحدة يريدان إنهاء هذه الحرب وقد عرضا على كل الأطراف الخطوط العريضة لسلام دائم".



ولفتت الوزارة إلى أن "التلقّف المشجّع في باريس لإطار العمل الأميركي يظهر أن السلام ممكن إذا أبدى كل الأطراف التزاما بالتوصل إلى اتفاق".



وكان روبيو كتب في منشور على إكس: "جئنا إلى باريس بهدف واحد: ايجاد حلول ملموسة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا ووقف حمام الدم العبثي".