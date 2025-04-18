الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 15 شخصا في قصف إسرائيلي

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة استشهاد 15 شخصا بينهم عشرة أفراد من عائلة واحدة في غارتين إسرائيليتين.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل على تلغرام: "عثرت طواقمنا على جثامين 10 شهداء بالإضافة إلى العديد من الجرحى في منزل عائلة بركة والمنازل المحيطة به والتي استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بني سهيلا بشرق خان يونس".



وبعد قليل، أفاد بصل بأن فرق الدفاع المدني عثرت على جثث خمسة أشخاص في منزلين في تل الزعتر بشمال قطاع غزة.

