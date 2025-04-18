روبيو: فرنسا وبريطانيا وألمانيا "يمكنها المساعدة في دفع عجلة" السلام في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه يأمل في أن يبقى الأوروبيون منخرطين في المباحثات التي تقودها الولايات المتحدة من أجل إنهاء النزاع في أوكرانيا.



وأوضح لصحفيين في مطار لوبورجيه الباريسي: "نرغب في أن يبقوا منخرطين. أظن أن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا يمكنها مساعدتنا في دفع العجلة في هذا الإطار للاقتراب من حل".



وأضاف: "رأيت أن أفكارهم كانت مفيدة وبناءة في خلال الاجتماعات التي عقدها معهم في باريس".

من جهة أخرى، رأى روبيو أن على الدول الأوروبية أن تتخذ سريعا "قرارا مهما" بشأن "إعادة فرض العقوبات" على إيران.



وقال: "على هؤلاء أن يتخذوا قرارا مهما قريبا جدا بشأن +آلية الزناد+، بشأن إعادة فرض العقوبات لأن إيران لا تفي بوضوح بالتزاماتها بموجب الاتفاق الحالي"، في إشارة الى اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا.