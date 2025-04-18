الصين تؤكد أنها لم توفر "أسلحة فتاكة" إلى روسيا في الحرب الأوكرانية

أكدت الصين أنها لم تزود روسيا بأسلحة فتاكة في الحرب في أوكرانيا، رافضة اتهامات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي بهذا الشأن.



وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان: "لم تزود الصين بأسلحة فتاكة يومًا إلى أي طرف في النزاع وتشرف بشكل صارم على السلع ذات الاستخدام. يدرك الطرف الأوكراني ذلك تماما".