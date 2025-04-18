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مسؤول أوكراني: محادثات جديدة بين كييف وواشنطن بشأن اتفاق للمعادن في 24 نيسان
أخبار دولية
2025-04-18 | 05:58
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مسؤول أوكراني: محادثات جديدة بين كييف وواشنطن بشأن اتفاق للمعادن في 24 نيسان
أعلن نائب وزير الاقتصاد الأوكراني لهيئة البث الوطنية تاراس كاتشكا، أن جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاق للمعادن ستبدأ بين أوكرانيا والولايات المتحدة في 24 نيسان.
وعما قام به الفريقان الأوكراني والأميركي من عمل، قال كاشتكا: "نسعى جاهدين لحل العديد من المشكلات الفنية عبر الإنترنت والمراسلات المكتوبة بهدف حصر أكثر القضايا حساسية والتي تتطلب قرارا سياسيا.
ويأمل المسؤولون الأوكرانيون في أن يسهم الاتفاق إلى حد ما في استمرار الدعم الأمريكي للبلاد في حربها مع روسيا.
أخبار دولية
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