أكسيوس: وزير إسرائيلي ومدير الموساد يجتمعان مع ويتكوف بشأن إيران

أعلن مراسل أكسيوس باراك رافيد في منشور على موقع إكس، نقلا عن ثلاثة مصادر إسرائيلية، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد برنياع موجودان في باريس للقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قبيل المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي غدا.