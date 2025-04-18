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روبيو: عدم إحراز تقدم خلال أيام يعني تخلي أميركا عن جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

أخبار دولية
2025-04-18 | 06:41
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روبيو: عدم إحراز تقدم خلال أيام يعني تخلي أميركا عن جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
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روبيو: عدم إحراز تقدم خلال أيام يعني تخلي أميركا عن جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتخلى عن محاولة التوسط لإبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا في خلال أيام إلا إذا ظهرت إشارات واضحة على إمكانية تحقيق ذلك.

وقال روبيو من باريس بعد اجتماع مع مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين: "لن نستمر في تلك المحاولة لأسابيع وأشهر من دون توقف. لذلك نحتاج إلى أن نحدد بسرعة كبيرة حاليا، وأنا أعني في غضون أيام، ما إذا كان الأمر قابلا للتحقيق في الأسابيع القليلة المقبلة".

ولفت الى أن ترامب مهتم للغاية بذلك. كرس الكثير من الوقت والجهد لهذا الأمر... هذا مهم، لكن هناك الكثير من الأمور الأخرى بالغة الأهمية التي تستحق ذات الاهتمام، إن لم يكن أكثر".

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