السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل يصلي في القدس وينقل "رسالة سلام" من ترامب (صور)

أدى السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل الصلاة عند حائط المبكى في القدس الجمعة وسلم رسالة خطية من الرئيس دونالد ترامب تدعو إلى السلام في إسرائيل.



ويعرف مايك هاكابي الحاكم الجمهوري السابق، لتأييده لإسرائيل حيث دعم الدعوات لضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل قبل أن تصبح هذه التصريحات علنية.



وقدم هاكابي أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الخميس في ضوء استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 18 شهرا على حماس في قطاع غزة.



وقال هاكابي الذي كان يضع القلنسوة اليهودية للصحافيين في الموقع: "كان شرفا عظيما بالنسبة إلي أن أضع ورقة صلاة نيابة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كتبها بخط يده ووقعها بالأحرف الأولى من اسمه".



وكشف أن ترامب سلمه الرسالة في البيت الأبيض مع تعليمات بأن أول شيء أفعله كسفير لدى إسرائيل هو تسليم رسالته. وقال هاكابي الذي كان يضع القلنسوة اليهودية للصحافيين في الموقع: "كان شرفا عظيما بالنسبة إلي أن أضع ورقة صلاة نيابة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كتبها بخط يده ووقعها بالأحرف الأولى من اسمه".وكشف أن ترامب سلمه الرسالة في البيت الأبيض مع تعليمات بأن أول شيء أفعله كسفير لدى إسرائيل هو تسليم رسالته.



وقال هاكابي حاملا الرسالة الصغيرة المكتوبة بخط اليد، إن ترامب أعطاني إياها "على أمل أن أنقلها وأضعها في الحائط مع أطيب التمنيات وصلوات الشعب الأميركي من أجل السلام في القدس".



وجاء في الرسالة "من أجل السلام في إسرائيل" مع توقيع ترامب بالأحرف الأولى من اسمه. وقال هاكابي حاملا الرسالة الصغيرة المكتوبة بخط اليد، إن ترامب أعطاني إياها "على أمل أن أنقلها وأضعها في الحائط مع أطيب التمنيات وصلوات الشعب الأميركي من أجل السلام في القدس".وجاء في الرسالة "من أجل السلام في إسرائيل" مع توقيع ترامب بالأحرف الأولى من اسمه.