حماس تدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط "لإنهاء الحصار الظالم" على قطاع غزة

دعت حركة حماس التي رفضت الخميس مقترح هدنة إسرائيلية، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط لإنهاء الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة.



وقال رئيس الوفد المفاوض ورئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية في بيان: "المجتمعَ الدولي مطالب بالتدخل الفوري وممارسة الضغوط اللازمة لإنهاء الحصار الظالم على شعبنا في قطاع غزة".