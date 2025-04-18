وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد التزام بلاده الثابت بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس التزام بلاده الثابت بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مشيرا إلى أن لديها "مسار تحرك واضحا" لمنعها من ذلك.



وقال كاتس في بيان: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنا، إلى جانب كل الهيئات ذات الصلة، ملتزمون بقيادة تحرك عمل واضح من شأنه أن يمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

