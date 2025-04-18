الحوثيون يعلنون ارتفاع حصيلة الضربات الأميركية على الميناء النفطي في اليمن إلى 74 قتيلا

أعلن الحوثيون ارتفاع حصيلة الضربات الأميركية الليلية على ميناء نفطي في محافظة الحديدة في غرب اليمن إلى 74 قتيلا وأكثر من 170 مصابا، ما يجعلها الأكثر دموية في الحملة الجوية المكثفة التي أطلقتها واشنطن قبل شهر.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين أنيس الأصبحي في بيان: "ارتفاع حصيلة استهداف العدو الأميركي لمنشأة رأس عيسى إلى 74 شهيدا و171 جريحا في حصيلة غير نهائية".