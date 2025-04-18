وزير خارجية إيران: لدينا "شكوكا جدية" بشأن نيات الولايات المتحدة ولكن سنشارك في مفاوضات الغد

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن لديه "شكوكا جدية" في نيات الولايات المتحدة، عشية جولة ثانية من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن.



وقال عراقجي: "رغم أن لدينا شكوكا جدية بشأن نيات الجانب الأميركي ودوافعه، سنشارك في مفاوضات الغد على أي حال".



وأكد وزير الخارجية الإيراني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أن إيران تعتقد أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي وتأمل أن يكون لروسيا دور في هذا الاتفاق.



وأشار عراقجي الى أن إيران لمست جدية الولايات المتحدة خلال الجولة الأولى من المحادثات حول الاتفاق، والتي عُقدت في سلطنة عُمان السبت الماضي.



من جهته، أكد لافروف استعداد روسيا للمشاركة في هذه المحادثات.