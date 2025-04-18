بالصور - عروض عسكرية في إيران لمناسبة يوم الجيش

نُظّمت عروض عسكرية في إيران في مناسبة يوم الجيش استعرضت خلالها السلطات ترسانتها بما في ذلك مسيرات وصواريخ ودبابات مصنعة محليا.



ونظّمت هذه العروض في طهران ومدن أخرى في البلاد عشية الجولة الثانية من المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني بين طهران وواشنطن.

وفي العرض العسكري الذي نظم الجمعة في طهران، عرضت إيران طائرات بدون طيار مصنعة محليا منها نماذج كرار وآرش ومهاجر بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي إس-300 الروسية الصنع، وفقا للتلفزيون الايراني.



ولهذه المناسبة، وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجيش بأنه "الحصن المنيع" للأمة، معتبرا أنه ساعد في ترسيخ نفوذ طهران في المنطقة. ولهذه المناسبة، وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجيش بأنه "الحصن المنيع" للأمة، معتبرا أنه ساعد في ترسيخ نفوذ طهران في المنطقة.