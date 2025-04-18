فانس يؤكد أنه "متفائل" بشأن مفاوضات السلام في أوكرانيا

أكد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في روما أنه "متفائل" بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، وأبلغ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأنه سيطلعها على تطورات المفاوضات.وقال فانس: "أود إطلاع رئيسة الوزراء على بعض المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك على بعض الأمور التي حدثت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية". وأضاف: "لن أصدر أحكاما مسبقة ولكن نشعر بالتفاؤل بأننا قادرون على أنهاء هذه الحرب الوحشية للغاية".