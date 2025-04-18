مقتل مهاجر أثناء محاولته عبور المانش

أعلنت الشرطة في كنت (جنوب شرق إنكلترا) الجمعة أن مهاجرًا غير شرعي قضى أثناء محاولته عبور المانش في قارب صغير.وقالت شرطة كنت في بيان: "تم الاتصال بقوات الأمن الجمعة 18 نيسان 2025 في الساعة 08:26 (07:26 ت غ) بعدما استجابت دورية لوحدة الحدود لنداء بشأن حالة صحية طارئة على قارب صغير في المانش. وأعلن مذاك مقتل رجل".وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة، فيما لم يتم بعد تحديد هوية الرجل.من جهتها، أعلنت جمعية الإنقاذ البحري أن سفينة الإنقاذ التابعة لها في دوفر "أرسلت بطلب من خفر السواحل الجمعة عند قرابة الساعة 8:15 (7:15 ت غ) إلى مكان حادث وقع في المانش".وتأتي هذه الحادثة الجديدة في وقت سجلت فيه عمليات العبور غير الشرعية أرقامًا قياسية منذ بداية العام.