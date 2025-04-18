أوكرانيا تفرض عقوبات على شركات صينية بعد اتهامها لبكين بتسليح روسيا

فرضت أوكرانيا عقوبات على ثلاث شركات صينية بعد يوم من اتهام الرئيس فولوديمير زيلينسكي للصين بأنها تزود روسيا بأسلحة.



ورفضت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق اتهام زيلينسكي، ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة.



ورغم الحفاظ على علاقات اقتصادية وثيقة مع روسيا خلال الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات في أوكرانيا، سعت الصين إلى إظهار الحياد ونفت أي تورط لها في الحرب.



ونشرت إدارة زيلينسكي اليوم قائمة محدثة بالكيانات الخاضعة للعقوبات. وضمت القائمة، التي تحتوي أيضا على شركات روسية، شركة بكين المحدودة للطيران والفضاء شيانغوي للتكنولوجيا وشركة روي جين للآلات وشركة تشونغ فو شنيينغ لألياف الكربون وجميعها مسجلة في الصين.



ولم تقدم أوكرانيا تفاصيل عن سبب إضافة تلك الشركات إلى قائمة العقوبات التي تحظر على هذه الشركات ممارسة الأعمال التجارية في أوكرانيا وتجمد أصولها هناك.



وكشف زيلينسكي للصحفيين في كييف الخميس أن حكومته لديها أدلة على أن شركات صينية تزود روسيا بما قال إنها مدفعية ومواد متفجرة، وأن كيانات صينية تساهم في صنع بعض الأسلحة على الأراضي الروسية. ولم يقدم أي دليل على ما قاله.



وقبل أسبوع، قال زيلينسكي إن صينيين يقاتلون إلى جانب روسيا في الحرب وأشار إلى أسر اثنين منهم. واستدعت وزارة الخارجية في أوكرانيا دبلوماسيا صينيا لتقديم تفسير لهذا الأمر.