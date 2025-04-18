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مسؤول إيراني: طهران تريد ضمانات بعدم انسحاب ترامب من اتفاق نووي جديد
أخبار دولية
2025-04-18 | 10:59
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مسؤول إيراني: طهران تريد ضمانات بعدم انسحاب ترامب من اتفاق نووي جديد
كشف مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز" أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة خلال محادثات السبت الماضي باستعدادها لقبول بعض القيود على تخصيب اليورانيوم، لكنها تحتاج إلى ضمانات قوية بأن الرئيس دونالد ترامب لن ينسحب مجددا من اتفاق نووي جديد.
ومن المقرر أن تعقد إيران والولايات المتحدة جولة ثانية من المحادثات غدا السبت في روما، بعد أسبوع من الجولة الأولى في عُمان وصفها الجانبان بالإيجابية.
أخبار دولية
إيران
الولايات المتحدة
ترامب
اتفاق نووي
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